HDI'ın Ergo'yu satın almasına onay geldi

29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
HDI Sigorta’nın, hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren Ergo’yu satın almak üzere başlattığı görüşmeler ve Mayıs ayında yaptığı başvuru Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Son satın alma işlemi ile birlikte HDI International, ana pazarlarından biri olarak kabul ettiği Türkiye’deki varlığını güçlendirerek, Türkiye’deki ilk 5 sigorta şirketinden biri olma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Ergo’nun da bünyesine katılması sonrasında HDI Sigorta Türkiye’deki hayat dışı sigorta şirketleri sıralamasında 2018 Aralık sonu verilerine göre 11’inci basamaktan 7’nci basamağa yükseldi.
HDI Sigorta Türkiye Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, son satın almanın, grubun Türkiye’ye verdiği önemin ve bağlılığın en önemli kanıtı olduğunu, böylelikle HDI Sigorta olarak çok önemli bir hedefi gerçekleştirmiş olduklarını söyledi. Hancıoğlu, yaptığı açıklamada “HDI Sigorta olarak Türkiye’deki varlığımızı, Ergo Sigorta’nın hayat dışı sigortaları alanındaki birikimleriyle ve yaklaşık 1.500 acenteden oluşan deneyimli ağıyla daha da güçlendirmiş oluyoruz. Acentelerimizin ve müşterilerimizin halen var olandan çok daha iyi bir hizmet düzeyine sahip olacakları yeni bir döneme girdiklerini, son derece güvenle söyleyebilirim. HDI Sigorta olarak Türkiye sigorta pazarına yönelik stratejimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecek. Diğer deyişle HDI Sigorta acente odaklı bir sigorta şirketi olmaya devam edecek ve iş ortaklarıyla müşterilerine en iyi hizmetleri sağlama hedefinden asla taviz vermeyecek” dedi. Hancıoğlu, Ergo Sigorta’dan gelen yeni çalışma arkadaşlarını, acentelerini ve iş ortaklarını HDI Sigorta'da görmekten büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi. HDI Grup, 2018 yılı başında da Liberty Sigorta’yı devralmış ve iki şirketin birleşmesi yalnızca beş ay içerisinde tamamlanmıştı.
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