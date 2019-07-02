Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 297 milyon 288 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 90 milyon 800 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı ise yüzde 69 ile savunma ve havacılık sanayisinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 15,8'lik azalışla 8 milyar 908 milyon 912 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,8'in oluşturan tarım grubunda yüzde 13,8'lik gerilemeyle 1 milyar 370 milyon 460 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda da yüzde 16,1'lik azalışla 318 milyon 207 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ülke verilerine bakıldığında, geçen ay en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve ABD oldu. Haziranda en güçlü ihracat artışı yüzde 410 ile Singapur’a, yüzde 192 ile Malta’ya ve yüzde 146 ile Nijerya'ya gerçekleşti.

Ülke gruplarında ise Avrupa Birliği'ni (AB) ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı haziranda yüzde 51,3 oldu.

Geçen ay 81 ilin tamamı ihracat gerçekleştirdi. Bir önceki yılın haziran ayında ihracatı olmayan Kars, 23 bin dolarlık ihracat yaptı. İhracatın gerçekleştiği ilk 5 il ise sırasıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olarak belirlendi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 haziran ayı ve ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):