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Haziran enflasyonu 5 Temmuz'da açıklanacak

TÜİK haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin Kurban Bayramı sebebiyle 5 Temmuz'da yayımlanacağını açıkladı

Giriş: 06.06.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
Haziran enflasyonu 5 Temmuz'da açıklanacak - Son Dakika Ekonomi Haberleri
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin 3 Temmuz yerine 5 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 3 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanacağı duyurulan "Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri" Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK’e fiyat raporlayan işyerlerinden fiyatların gecikmeli olarak gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'da yayımlanacaktır."

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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