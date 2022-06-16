Mayıs 2022 itibarıyla en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu. Artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Mayıs 2022'de bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,64 artış gerçekleşti.