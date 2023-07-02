12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,52 olasılıkla yüzde 19,00 – 25,99 aralığında, yüzde 28,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 32,99 aralığında, yüzde 32,94 olasılıkla ise yüzde 33,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 23,53’ünün beklentilerinin yüzde 19,00 – 25,99 aralığında, yüzde 32,35’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 32,99 aralığında, yüzde 32,35’inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir