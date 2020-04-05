Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 14 ay (427 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 8 yıl (3003 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.