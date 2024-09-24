Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 10 yıl vadeli tahvil ihracı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan’a yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak bir yükümlülük yönetimi işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlem çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmekte olan 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden 6 adet tahvil, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirilecek ve/veya nakit karşılığı geri alınacaktır.

Yükümlülük yönetimi işlemi 25 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşleme katılmak isteyen yatırımcılar, geri alınacak tahvillere ilişkin belirlenen fiyatlar ve karşılığında verilecek yeni tahvile ilişkin açıklanan gösterge ilk bilgiler çerçevesinde hangi tahvilden ne kadarlık bir tutarı değişim ve/veya geri alım için iade etmek istediklerini yetkilendirilen bankalar aracılığıyla bildirecektir. İade talebinde bulunma süresi aynı gün içerisinde sona erecektir. Yükümlülük yönetimi ve yeni ihraç için talep toplama süresinin sonunda yeni tahvilin fiyatlaması yapılacaktır. İşleme ilişkin ilk sonuçlar 26 Eylül 2024 tarihinde duyurulacaktır. Yükümlülük yönetimi işlemine ilişkin süreç 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla tamamlanacak olup, her iki işleme ilişkin kesinleşmiş sonuçlar 3 Ekim 2024 tarihi itibarıyla duyurulacaktır