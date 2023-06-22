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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya kimdir? İşte Zekeriya Kaya'nın biyografisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Zekeriya Kaya atandı. Gelen atama haberi sonrası ekonomi çevreleri başta olmak üzere kamuoyunda Zekeriya Kaya'nın biyografisi merak edilip araştırılıyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

Giriş: 22.06.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya kimdir? İşte Zekeriya Kaya'nın biyografisi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Zekeriya Kaya atandı. Atama kararı sonrası ekonomi gündemini takip edenler Kaya hakkında detayları merak edip araştırmaya başladı. Peki, Zekeriya Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Zekeriya Kaya hakkında merak edilenler...

ZEKİRA KAYA KİMDİR?

Zekeriya Kaya, Maliye Bakanlığı’nda Muhasebe Denetmenliği, Vergi Denetmenliği ve Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulundu.

Ardından Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanlığı yaptı.

Hala Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nı yürütmekte olan Zekeriya Kaya,Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer

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