Hazine'den ilk çeyrekte 29.2 milyar lira gelir

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 26 milyar lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 3 milyar 211 milyon 465 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 2 milyon 741 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazinenin vergi dışı gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 29 milyar 214 milyon 206 bin lira olarak hesaplandı.