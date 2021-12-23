Hazine'den eşgüdüm vurgusu

Finansa İstikrar Komitesi'nin 2. toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 23 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi

Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Finansal İstikrar Komitesi'nde TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için eşgüdüm vurgusu yapıldı" ifadeleri kullanıldı

İşte yapılan o açıklama;

"Toplantıda, son dönemde küresel ve yöresel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir

Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerine mutabık kalınmıştır

Ayrıca Türk Lirası'nın değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır"

Sürecek...

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.