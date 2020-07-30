AA

Bakanlık, ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 95,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 77,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustosta 19 milyar lira, eylülde 22,5 milyar lira, ekimde de 36 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın ağustos-ekim dönemi iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 28,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19 milyar liralık, eylülde 25,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22,5 milyar liralık, ekimde 41,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ağustos ayındaki iç borçlanmanın 14,4 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının kira sertifikasından, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 19,8 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının kira sertifikasından, 1,6 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın ise 31,9 milyar lirasının piyasadan, 3 milyar lirasının kira sertifikasından, 1,1 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor. Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ağustosta 31,4 milyar liralık, eylülde 31 milyar liralık, ekimde ise 45,7 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 12,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların ağustosta 12,4 milyar lira, eylülde 8,5 milyar lira ve ekimde ise 9,7 milyar lira olması öngörülüyor.