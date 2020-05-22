Hazine 1,8 milyar lira borçlandı

AA

İhalede, 6 ay (196 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapılırken, basit faiz 7,89, bileşik faiz yüzde 8,03 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 867 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 846 milyon lira, net satış 811,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarına satış olmazken, piyasa yapıcılarına 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Bakanlık, piyasaya 1 milyar 811,5 milyon lira borçlandı.