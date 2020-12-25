"ONUR'DAN HER GÜN YENİ BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUM"

Ünlü ile birlikteliğinde üçüncü yılına giren Ergüçlü, "Onur tanıştığımız ilk günden itibaren hayatıma çok değerli şeyler kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Bir o kadar da eğleniyoruz. Onur benim süper kahramanım" dedi.