Hazal Kaya çocuklarıyla birlikte Çeşme'de
Hazal Kaya, bayram tatilini çocukları Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile birlikte Çeşme'de geçirdi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hazal Kaya, tatil yapmak için çocukları Fikret Ali ve Leyla Süreyya ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı.
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Leopar desenli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Hazal Kaya, çocuklarıyla birlikte denize girdi.
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Gün boyunca çocuklarıyla birlikte denizde oyun oynayan ve onlarla ilgilenen Hazal Kaya'nın o anları objektiflere böyle yansıdı.
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Ali Atay çekimleri nedeniyle eşi Hazal Kaya ve çocuklarına eşlik edemedi.