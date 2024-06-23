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        Haberler Magazin Hazal Kaya, çocukları Fikret Ali ve Leyla Süreyya ile birlikte Çeşme'de - Magazin haberleri

        Hazal Kaya çocuklarıyla birlikte Çeşme'de

        Hazal Kaya, bayram tatilini çocukları Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile birlikte Çeşme'de geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:47
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          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hazal Kaya, tatil yapmak için çocukları Fikret Ali ve Leyla Süreyya ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı.

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          Leopar desenli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Hazal Kaya, çocuklarıyla birlikte denize girdi.

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          Gün boyunca çocuklarıyla birlikte denizde oyun oynayan ve onlarla ilgilenen Hazal Kaya'nın o anları objektiflere böyle yansıdı.

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          Ali Atay çekimleri nedeniyle eşi Hazal Kaya ve çocuklarına eşlik edemedi.

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