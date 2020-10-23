Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve kardeşi Deniz Küçükköse, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Koronavirüsten korunmak adına tedbir amaçlı taktıkları maskelerini çene altına indirdikleri görülen ikili, gazetecileri fark edince yukarı çekti.

İşletmeci sevgilisi Alp Güler ile kısa süreli ayrılığın ardından tekrar barıştıkları konuşulan Küçükköse, bu konu hakkında konuşmak istemediğini belirtti.

"HER İLİŞKİDE İNİŞ ÇIKIŞ OLUR"