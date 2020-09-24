Yaz tatilinde bikinisini değiştirirken görüntülenen Küçükköse, o günü hatırlatan muhabirlere, "O anki durum onu gerektirdi. Çok da doğruydu. Özel bir durum yaşamıştım, o yüzden orada değiştirdim. Bu olay beni üzdü ama zaten her şey ortada" açıklamasında bulundu.