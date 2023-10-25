Hayvanlar için kullanılan bit ilacını yüzlerine süren aynı aileden 4 kişi zehirlendi

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Trabzon’da yaşayan bir aile dün akşam saatlerinde hayvan bitlerinden korunmak için ilaç sürdü. İlacı yüzlerine süren ve sabah uyandıklarında bulantı ve kusma şikayetleri yaşayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen baba Ş.C. (31), anne F.C. (27) ve çocukları A.H.C. (1) ile T.Y.C.’a (6) yapılan ilk müdahalede zehirlenme teşhisi konuldu. İlaç nedeniyle zehirlenme yaşandığı için aile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Dekontaminasyon Ünitesi’nde karantinaya alındı. Tedbir amaçlı KBRN ünitesi de karantinaya alınırken, hastanenin önüne güvenlik amacıyla şerit çekildi.

KARANTİNA ALTINA ALINDILAR

Ailenin durumu ile ilgili bilgiler veren Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Atilla Özenoğlu, “Ailemiz daha önceden vücutta kaşıntı rahatsızlığı olduğu için aldıkları ilacı dün akşam sürmüşler. Bu sadece yüze sürülebilen bir ilaç. Hayvan bitlerine karşı kullanılan bir ilaç. Anne, baba ve 2 çocuk bunu yüze sürüyorlar. Sabah kalktıklarında kırgınlık, bulantı, kusma ve hafif şuur bozukluğu olunca aile hemen 'Acile gidelim' diyorlar. Acil serviste ilk müdahaleleri yapıldı. Şu anda genel durumları gayet iyi. Sonuçları bekliyoruz. Muhtemelen kısa sürede taburcu olurlar. Ünite karantina altına alındı. Genel durumları iyi. Hekimden habersiz ilaç alınmaması lazım. Bu tip durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var” ifadelerini kullandı.