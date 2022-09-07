Hayvancılıkta ’Sözleşmeli Besicilik’ dönemi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Besicilik Desteklemeleri kapsamında, üreticilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve bunlara dair şartlar belirlendi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Besicilik Desteklemeleri kararıyla pazar ve fiyat garantisi sağlanan sistem sayesinde işletmelerin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, piyasanın düzenlenerek tüketicinin alım gücünün korunması ve sağlıklı beslenmesinin desteklenmesi, güçlü tedarik zinciri oluşturulması, hayvan başına verimin ve kırsalda istihdamın artırılması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ile sektör için örnek bir model teşkil ettirilmesi amaçlanmıştır. Ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin, tam da ihtiyaç miktarı kadar üretilmesine imkân sağlayacak uygulama ile getirilen verimlilik teşvik primi sayesinde canlı stok yönetimine ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak olup buna göre Et ve Süt Kurumu ile 5 yıllık sözleşme yapan yetiştiricilere ESK tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında; karkas ağırlığı 201- 250 kilogram olanlara 2,5 TL/ kg, 251 - 300 kilogram arası olanlara 3,5 TL/ kilogram ve karkas ağırlığı 301 kilogram ve üzeri olan hayvanlara da 5 TL/ kg destekleme ödemesi yapılacaktır. Sözleşme şartları, yetiştiricilerin tespiti, karkas kalite kriterlerinin belirlenmesi, duyurulması, uygulanması, takibi ve yaptırımların yerine getirilmesi yine ESK tarafından takip edilecektir. Sözleşme kapsamına alınacak hayvanların karkas ağırlıklarının en az 201 kg olması gerekmekte olup sözleşme yapan her bir yetiştirici en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilecektir" dedi.
"GIDA GÜVENLİĞİ MİLLİ MESELEMİZDİR"
Sürdürülebilir, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli kırmızı et üretimi ile hem üreticinin hem de tüketicinin korunacağını ifade eden Müdür Sağlam, "Uygulamam ile oluşturulacak komisyonlar tarafından aylık maliyetler hesaplanacak ve belirlenen maliyete göre çiftçi refahı gözetilerek alım fiyatları güncellenecektir. Alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek ve böylelikle besiciler kazancını teminat altına alabilecektir. Yine, uygulama ile Et ve Süt Kurumu tarafından alım garantisi verilen üreticiler, Kurumla imzaladığı besicilik sözleşmesinden herhangi bir hak kaybı yaşamadan tek taraflı çekilebilecek ve kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre üreticilere erken ya da geç kesim primleri verilebilecektir. Sözleşmeli besicilik modeli ile sayın bakanımızın da açıkladığı üzere; hayvan sağlığı, refahı ve beslenmesi konularında üreticilere çiftliklerinde eğitimler verilecek olup kayıt sistemleri oluşturularak hayvanın besi süreçleri, alım ve kesim takvimleri sistem üzerinden izlenebilecek. Sürdürülebilir, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli kırmızı et üretimi ile hem üretici, hem de tüketici korunacaktır. Uygulama kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak ise Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarımsal Destekleme bütçesinden sağlanacak. Bakanlığımız politikaları kapsamında yapılan düzenlemelerle, içinden geçtiğimiz küresel kriz ortamında tüm üretim kaynaklarımızdan azami derecede faydalanma irademizi, sürdürülebilirlik ilkesini de yok saymadan ortaya koymuş durumdayız. Besicilik gibi stratejik önceliği olan üretim alanları başta olmak üzere, daha önce de defalarca vurguladığımız gıda güvenliği milli meselemizdir. Bu bağlamda uygulanacak olan Sözleşmeli Besicilik örnek bir üretim modeli olup yerli ve milli üretim ilkesi ile hayata geçirilmiştir. Planlı üretim sayesinde inşallah başta besicimiz, yanı sıra da tüketici ve Türkiye'miz kazanacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!