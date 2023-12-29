Hayvan hastalıklarında erken teşhis hayat kurtarır

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Veteriner Prof. Dr. Seçkin Serdar Arun, düzenli kontrollerin tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlar için de yapılması gerektiğini ifade etti.

İnsanlarda tümörler nasıl mevcutsa hayvanlarda her hayvan türüne özgü tümörlerin olduğunu ifade eden Arun, hatta bazı hayvanlarda aynı tür içinde bulaşabilen tümörler de olduğunu söyledi.

Pet sahiplerinin hayvanlarını yılda en az bir kere veteriner hekimlere götürerek onları birçok hastalıktan koruyabileceklerini savunan Arun, özellikle kedi ve köpeklerin zamanında yapılan muayene ve tahlillerle yaşam sürelerini uzatabileceğimizi söyledi.

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Arun, "Hayvanlarımızı sadece bir problem çıktığında, yemesi içmesi kesildiğinde ya da can dostlarımızın keyfi olmadığında veterinere götürüyoruz. Hayvanların her yıl en az bir kez genel kontrollerinin yaptırılması gerekiyor. Bu sadece evcil hayvanlar için değil, tüm hayvanlar için geçerlidir. Evcil veya egzotik hayvan fark etmeksizin bu kontrollerin düzenli olarak yapılması çok önemli" diye konuştu.

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HAYVANLARDA KANSER VAKALARI ÇOK ARTTI

Prof. Dr. Arun, hayvanlarda rastlanan kanser vakalarının oldukça arttığını ve günümüz koşullarından dolayı tümör tiplerinin daha da agresifleştiğini gözlemlediklerini söyledi.

Hayvanlarda kanser vakalarının arttığını kaydeden Prof. Dr. Arun gelişen modern görüntüleme yöntemleriyle muayene edilen hayvanlarda yüksek oranda tümöre rastladıklarını söyledi.

Özellikle meme ve deri kanserlerinin daha çok rastlandığı kedi ve köpeklerde bu kanser tiplerini iç organ tümörlerinin takip ettiğini ifade eden Arun, sözlerine şöyle devam etti: "İşte bu yüzden evcil hayvanımız varsa erken müdahale için her yıl en az bir kez kontrole götürmemiz çok önemli."