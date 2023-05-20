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Hayran mı, bela mı? İşte takıntılı hayranları olan ünlü isimler - Magazin haberleri

Hayran mı, bela mı?

Ünlü demek, hayran demek... Ünlü demek, demek ışıltılı hayat demek... Ne var ki bazı zamanlar bazı ünlüler için hayran demek, bela demek… Elinden hayatını kaybedenleri mi istersiniz yoksa evine zorla girilenleri mi? Haberimizde hayranlarının elinden çeken ünlülerin başına gelenleri okuyacaksınız

Giriş: 20.05.2023 - 00:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • JOHN LENNON

    25 yaşındaki Mark David Chapman, büyük bir 'The Beatles' hayranıydı. Dünyaca ünlü 'The Beatles'ın gitaristi John Lenon, eşi Yoko Ono ile birlikte kayıt stüdyosundan çıkıp evine giderken akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Mark David Chapman tarafından 8 Aralık 1980'de New York'taki evinin önünde öldürüldü. 

    Olay akşamı Mark David Chapman, John Lenon ve eşi Yoko Ono'yu gördü ve ünlü müzisyenin arkasından yaklaştı. John Lenon'ı hedef alan Chapman, 5 el ateş etti.  Vücuduna 4 mermi isabet eden John Lennon, son nefesini eşi Yoko Ono'nun kollarının arasında verdi.

    Bir görgü tanığının anlattıklarına göre; John Lenon arkasını döndüğünde Mark David Chapman, dövüş pozisyonunu alarak çömelerek ateş etti. 

  • John Lennon'ın vurulduğu esnada yanına yaklaşan bir polis memuru, bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etmek için adını sorduğunda ünlü müzisyen "Ben John Lennon, Beatles'ın John Lennon'u" yanıtını verdi. 

    John Lennon'u vuran Mark David Chapman ise "Kafamın içinde bir ses, 'Yap bunu, yap bunu' diye bağırıp duruyordu" diye konuşmuştu. Ünlü müzisyeni vurduktan sonra elinde bir kitapla olay yerinde kalan Chapman, sayfaları çevirip duruyordu. Kitap, Salinger'in 1951 tarihli 'Çavdar Tarlasında Çocuklar' adlı gençlik bunalım ve isyanların klasiğiydi. 

    Mark David Chapman, 1981'de ikinci derece cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapse mahkum edildi. Chapman, NBC televizyonunun yayınladığı 1991 - 1992 yıllarında alınan ses kayıtlarında cinayeti nasıl işlediğini anlatıp şu ifadeleri kullandı: Bu mutlak bir ihtiyaçtı. O aşamada artık kendimi engellemek için hiçbir şey yapamazdım. Tüm ruhumla ve bilincimle buna tamamen inanmıştım. Bu, bir tren gibiydi; hiçbir şeyin durduramayacağı makinisti olmayan bir tren. Hiçbir şey beni durduramazdı. Bir yanda dünyanın hayranlık duyduğu bir insan, diğer tarafta ben; kişiliksiz, basit bir insan. İçimde bir şey parçalandı, John Lennon'ı öldürmekle kimliğimin ortaya çıkacağını düşündüğümü hatırlıyorum.

    Mahkum edildikten sonra birçok kez şartlı tahliye talebinde bulunan Mark David Chapman, mahkemeye sunduğu dilekçede "Böyle bir acıya sebep olduğum için özür dilerim. Aptallık ettiğim için özür dilerim. Ünlü olmak için böyle bir yol seçtim ama yanlıştı. Birçok insan onu çok seviyordu. Harika, yetenekli bir insandı. Bu acı hâlâ yüreğimde" ifadelerine yer verdi. 

  • SERENAY SARIKAYA

    Serenay Sarıkaya'yı uzun süredir saplantılı bir şekilde takip eden T. D, son olarak 2022'nin ocak ayında ünlü oyuncunun otomobiline saldırdı. Şikâyetçi olan Sarıkaya, "Bu şahsın beni ısrarlı bir şekilde takip etmesi, ölümle tehdit etmesi ve en sonunda ikâmetimin önüne gelip aracıma zarar vermesi can güvenliğim açısından beni çok tedirgin etmektedir. Şüpheli, psikolojimi altüst etti" dedi.

    Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınan T. D'nin ifadeleri ise şoke etti. T. D, "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim" şeklinde konuştu.

  • RIHANNA

    ASAP Rocky ile ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan şarkıcı Rihanna, 2 ay önce sıra dışı bir evlilik teklifiyle sarsıldı. Rihanna'ya evlilik teklifi etmek için ünlü şarkıcının Los Angeles'taki evine girmeye çalışan adı açıklanmayan takıntılı bir hayranı, polis tarafından tutuklandı.

    Polis yetkilileri, 20’li yaşlardaki takıntılı hayranın eve Rihanna'ya evlenme teklifi etmek için geldiğini, mülke izinsiz şekilde girmeye çalıştığı için olay yerine polis çağırıldığını söyledi.

  • EZGİ MOLA

    Ezgi Mola ise bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen          K. K'den 6 yıldır kendisini tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla şikâyetçi oldu.

    K. K, iddiaya göre; Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek otomobilinin kaportasını tekmeledi.

    Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak K. K'ye iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

  • SANDRA BULLOCK

    2014'te Sandra Bullock'a âşık olduğunu söyleyen bir kişi, oyuncunun çocuklarıyla yaşadığı eve gizlice girip taciz etti. Korku dolu anlar yaşayan Sandra Bullock, kendisini dolaba kilitleyip, polisi arayarak takıntılı hayranının tutuklanmasını sağladı.

    10 yıl Sandra Bullock'dan uzak durma ve 5 yıl psikolojik tedavi cezasını alan takıntılı hayran, daha sonra şartlı tahliye ile ev hapsine mahkum edildi. Ancak buna rağmen gerekliliklerini yerine getirmemiş olan takıntılı hayran, polis baskın yaptığı sırada intihar etti.

  • ALEYNA TİLKİ

    Aleyna Tilki'nin 'takıntılı bir hayranı' da 2022'nin ocak ayında duvardan atlayıp, dikenli telleri geçtikten sonra şarkıcının evinin kapısına dayandı. Yaşadığı kâbusu sosyal medyada paylaşan Tilki, şu ifadeleri kullandı: Ben konserdeyken çitlerden atlayıp evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alâkası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum!

  • GIGI HADID

    Birkaç yıl önce Milano Moda Haftası'nda bulunan model Gigi Hadid, defile çıkışı bir hayranı tarafından cinsel tacize uğradı. Bir anda hayranı tarafından kucaklanan Hadid, yumruk atarak ondan kurtulmaya çalıştı.

  • CEYLAN ERTEM

    Takıntılı bir hayranı ile başı derde giren bir diğer ünlü isim de Ceylan Ertem. Ünlü şarkıcının itirafı da büyük yankı uyandırdı. Ceylan Ertem, 2022'nin şubat ayında bir dinleyicisinin kendisini 5 yıldır takip ve taciz ettiğini açıkladı.

    Ceylan Ertem, "Şahıs bu olaydan sonra cinsiyet değiştirdiğini ve bu değişimin benim için olduğunu yazdı. Adını en sevdiğim erkek isminden seçti. Tedirgin oluyorum, yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor!" dedi.

  • LADY GAGA

    Lady Gaga'nın evinin etrafında dolaşan şüpheli şahıs nedeniyle ünlü şarkıcının Malibu'daki evine polis çağrıldı. Olay esnasında evde bulunan Gaga'ya çiçek vermek istediğini söyleyen şahsın daha önce de hediye vermek için şarkıcının evine girmeye çalışan kişi olduğu ortaya çıktı.

  • MUAZZEZ ERSOY

    1998'de konser için Edirne'ye giden Muazzez Ersoy, hayranının şampanya teklifini geri çevirdiği için silahlı saldırıya uğradı. Ersoy, bacağından yaralandı.

  • JESSICA ALBA

    1996'da 'Flipper' adlı diziyle ünlenen ve o dönemlerde henüz 15 yaşında olan Jessica Alba, yıldızının parladığı ilk yıllarda tuhaf telefonlar almaya başladı. Ancak bu telefonları pek umursamayan ünlü oyuncu, kısa bir süre sonra kaçırılıp tam 14 saat boyunca bir otomobilin bagajında kolları, bacakları ve ağzı bağlı bir şekilde bulundu.

  • HADİSE

    Hadise'nin takıntılı hayranı S. O ise şarkıcının İstinye'de oturduğu siteye girerken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. S. O'nun açıklaması ise "Ben Hadise hayranıyım. İstinye'de ikamet ettiğini öğrendim. Sitenin dikenli tellerini aşarken yakalandım. Amacım, kendisini görmekti. Bunun için üzgün ve pişmanım" oldu.

  • BJORK

    Sıraladığımız tüm bu ünlüler arasında belki de en takıntılı hayrana sahip olan isimlerden biri de Björk. 1996’da Ricardo Lopez, ünlü şarkıcının evine bombalı paket yollayıp daha sonra da ağzına silah dayayıp intihar etti.
    Ricardo Lopez, o anları da filme kaydetti.

     

  • BÜLENT ERSOY

    Bülent Ersoy, 1989'da Adana'da konser verdiği sırada H. T adlı bir hayranının istek şarkısını okumadığı için vuruldu. Uğradığı silahlı saldırının ardından ameliyata alınan Bülent Ersoy'un böbreği alındı.

  • NEZ

    2000'li yılların başlarında, 'Sakın Ha!' ve 'Her Şey Boş', gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Nez, de sahne aldığı bir mekânda tehdit edildi.

    Takıntılı hayran, mekâna girişi yasaklanınca da ünlü şarkıcıyı sosyal medya üzerinden taciz etmeye devam edip ve kanlı bir gelinlik fotoğrafı gönderip "Bu gelinlik senin. Ya benim olacaksın ya da öleceksin. Seçimi yap" şeklinde mesajlar gönderdi.

    Fotoğraflar: İHA, Instagram, Avalon, Depo, AP, Reuters

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