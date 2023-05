Hayran mı, bela mı?

JOHN LENNON

25 yaşındaki Mark David Chapman, büyük bir 'The Beatles' hayranıydı. Dünyaca ünlü 'The Beatles'ın gitaristi John Lenon, eşi Yoko Ono ile birlikte kayıt stüdyosundan çıkıp evine giderken akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Mark David Chapman tarafından 8 Aralık 1980'de New York'taki evinin önünde öldürüldü.

Olay akşamı Mark David Chapman, John Lenon ve eşi Yoko Ono'yu gördü ve ünlü müzisyenin arkasından yaklaştı. John Lenon'ı hedef alan Chapman, 5 el ateş etti. Vücuduna 4 mermi isabet eden John Lennon, son nefesini eşi Yoko Ono'nun kollarının arasında verdi.

Bir görgü tanığının anlattıklarına göre; John Lenon arkasını döndüğünde Mark David Chapman, dövüş pozisyonunu alarak çömelerek ateş etti.