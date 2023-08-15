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Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satışlarında fırsatçılığı engelleyerek otomobili yatırım aracı olmaktan çıkarmaya yönelik yaptığı düzenlemelerin etkisinin tartışıldığı günlerde, Haydarpaşa Limanı'ndan gelen bir görüntü dikkat çekti.

Öyle ki, ortaya çıkan görüntülerde Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'nde binlerce ithal aracın beklediği görülüyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, bekleyen araçların sayısı yaklaşık 5 bini buluyor.

Görüntüler, yapılan tüm düzenlemelere rağmen otomobil satışlarında bir gevşeme olmayacağı yönünde yorumlanıyor.

Öte yandan, görüntülerde yer alan araçların Fransız markalara ait olması da, pazardaki ithal araç payını tekrar gündeme getiriyor.

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İTHAL ARAÇ PAYINDA ARTIŞ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde otomobil satışları yüzde 62 artarken, ithal otomobil satışları ise yüzde 65 oranında arttı.

Bu dönemde, pazardaki ithal araç payı yüzde 67 olarak gerçekleşirken, söz konusu oran Temmuz ayında ise yüzde 76'yı aştı.

Öte yandan, otomobil satışları artan fiyatlara rağmen yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor.

Otomobilde 'ithal' büyüme Haberi Görüntüle

Pandeminin başından bu yana döviz kurlarında yaşanan yükseliş, mevcut vergi sistemi ve arzın talebe yetişememesi de otomobili bir yatırım aracı haline getirirken, piyasada fırsatçıların ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Bu durum, gerçek tüketicinin otomobile erişimi engellerken, ikinci el araç fiyatlarının da sıfır araç fiyatlarını aşmasına yol açmıştı. Tüm bunlar, Türkiye'de alınan sıfır aracı ikinci elde daha yüksek fiyattan satarak kısa zamanda yüksek kâr eden ve vergisiz kazanç sağlayan bir kesim türetmişti.

İKİNCİ EL ARACA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Yaşananlara kayıtsız kalmayan Ticaret Bakanlığı, piyasadaki fırsatçılığın önüne geçmek için harekete geçti ve ikinci el araç satışlarına yönelik yeni düzenlemeler hazırladı.

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Bu düzenlemeler kapsamında, hem şahıslara hem de ticari kurumlara alınan sıfır aracın 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılması yasaklandı. Ayrıca, ilan platformlarında ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını aşmasına da yasak getirildi.

Söz konusu düzenlemeler ile birlikte, taşıt kredilerinde muslukların kısılması ve faiz oranlarının yükselmesi de, otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkacağı yönünde bir beklenti yarattı.

Fakat, Temmuz ayında hem pazarın yüzde 115.4 gibi bir rekor oranda büyümesi, hem de pazardaki ithal araç payının artması, otomobilin bir süre daha yatırım aracı olarak görüleceğinin sinyalini veriyor.

Adeta bir ithal araç otoparkına dönüşen Haydarpaşa Limanı'nın son hali de, bunu destekler nitelikte.

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