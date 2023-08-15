Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Otomobil 5 bin araç bekliyor: Haydarpaşa Limanı ithal araç otoparkına döndü! - Otomobil Haberleri - Otomobil Haberleri

        Haydarpaşa Limanı ithal araç otoparkına döndü

        İkinci el araç satışlarına yönelik getirilen düzenlemelerin otomobili bir yatırım aracı olmaktan çıkarması beklenirken, Haydarpaşa Limanı'ndan gelen bir görüntü dikkat çekti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 bin ithal aracın park etmesi, yapılan tüm düzenlemelere rağmen otomobil satışlarındaki yüksek temponun devam edeceği şeklinde yorumlandı. Ayrıca, Haydarpaşa Limanı'nın adeta bir ithal araç otoparkına dönmesi, Temmuz ayında satışların yüzde 76'sını oluşturan ithal araçların, bu oranı koruyacağının adeta bir sinyali nitelikte. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Yiğitcan Yıldız
        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 15.08.2023 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satışlarında fırsatçılığı engelleyerek otomobili yatırım aracı olmaktan çıkarmaya yönelik yaptığı düzenlemelerin etkisinin tartışıldığı günlerde, Haydarpaşa Limanı'ndan gelen bir görüntü dikkat çekti.

        Öyle ki, ortaya çıkan görüntülerde Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'nde binlerce ithal aracın beklediği görülüyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, bekleyen araçların sayısı yaklaşık 5 bini buluyor.

        Görüntüler, yapılan tüm düzenlemelere rağmen otomobil satışlarında bir gevşeme olmayacağı yönünde yorumlanıyor.

        Öte yandan, görüntülerde yer alan araçların Fransız markalara ait olması da, pazardaki ithal araç payını tekrar gündeme getiriyor.

        REKLAM

        İTHAL ARAÇ PAYINDA ARTIŞ

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde otomobil satışları yüzde 62 artarken, ithal otomobil satışları ise yüzde 65 oranında arttı.

        Bu dönemde, pazardaki ithal araç payı yüzde 67 olarak gerçekleşirken, söz konusu oran Temmuz ayında ise yüzde 76'yı aştı.

        Öte yandan, otomobil satışları artan fiyatlara rağmen yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor.

        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Otomobilde 'ithal' büyüme Haberi Görüntüle

        Pandeminin başından bu yana döviz kurlarında yaşanan yükseliş, mevcut vergi sistemi ve arzın talebe yetişememesi de otomobili bir yatırım aracı haline getirirken, piyasada fırsatçıların ortaya çıkmasını sağlamıştı.

        Bu durum, gerçek tüketicinin otomobile erişimi engellerken, ikinci el araç fiyatlarının da sıfır araç fiyatlarını aşmasına yol açmıştı. Tüm bunlar, Türkiye'de alınan sıfır aracı ikinci elde daha yüksek fiyattan satarak kısa zamanda yüksek kâr eden ve vergisiz kazanç sağlayan bir kesim türetmişti.

        İKİNCİ EL ARACA YÖNELİK DÜZENLEMELER

        Yaşananlara kayıtsız kalmayan Ticaret Bakanlığı, piyasadaki fırsatçılığın önüne geçmek için harekete geçti ve ikinci el araç satışlarına yönelik yeni düzenlemeler hazırladı.

        REKLAM

        Bu düzenlemeler kapsamında, hem şahıslara hem de ticari kurumlara alınan sıfır aracın 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılması yasaklandı. Ayrıca, ilan platformlarında ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını aşmasına da yasak getirildi.

        Söz konusu düzenlemeler ile birlikte, taşıt kredilerinde muslukların kısılması ve faiz oranlarının yükselmesi de, otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkacağı yönünde bir beklenti yarattı.

        Fakat, Temmuz ayında hem pazarın yüzde 115.4 gibi bir rekor oranda büyümesi, hem de pazardaki ithal araç payının artması, otomobilin bir süre daha yatırım aracı olarak görüleceğinin sinyalini veriyor.

        Adeta bir ithal araç otoparkına dönüşen Haydarpaşa Limanı'nın son hali de, bunu destekler nitelikte.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yiğitcan Yıldız
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Habertürk Anasayfa