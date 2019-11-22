Haydar Yenigün Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;
2019 hem Otomotiv sektörü için hem de Ford Otosan için nasıl geçti bir değerlendirme yapabilir miyiz?
Yenigün: 2015 yılını biz çok seviyoruz, 2015'te Türkiye'de araç satışları 1 milyon adede çıktı. Maalesef 2018'in ilk çeyreğinden itibaren ciddi bir daralma başladı, bu yılı da maaleasef 480-500 bin sektörde satış olarak görebiliriz. Önümüzdeki yıl da bir miktar biraz daha iyi olacak. O iyi günlerimizi daha birkaç yıl daha arayacağız.
Biz Ford Otosan olarak ürettiğimiz araçların yüzde 80'den fazlasını ihraç ediyoruz. Türkiye'den ihraç edilen araçların yüzde 75'ini Ford Otosan ihraç ediyor. İhracatımız 5.7 milyar dolar, toplam ciromuzda TL bazında baktığımız zaman 34 milyar TL idi geçtiğimiz yıl itibariyle.
İhracatta Avrupa pazarı daralıyor bu durum bizi nasıl etkiliyor?
Yenigün: İhracatımız bir önceki yıla göre yüzde 6 azaldı, tabiki bizim en büyük müşterimiz Avrupa Birliği..Avrupa'daki sıkıntıları da göz önünde bulundurursak otomotiv için çok da parlak bir dönemde değiliz.
Ford Otosan olarak yeni yatırımlar, plan ve projelerinizi anlatır mısınız?
Yenigün: Bu yeni Kamyon modelimizi geçen sene Hannofer'de tanıttık ve dünyanın en iyi kamyonu ünvanını aldık. Planlarımızın içinde olmamasına rağmen pazarlarımızın içine Batı Avrupa'yı da aldık. Normalde kamyon işinde biz Ortadoğu, Afrika, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Doğu Avrupa'da vardık. Portekiz'de Lizbon'da ve İspanya'da Madrid'de bayiliklerimizi açtık; 5-6 Aralık'ta da İtalya'da imza atmaya gidiyorum. Burada da üretim ve geliştirme deyince toplamda 500 milyon dolar bir yatırım yaptık.
Sektör olarak Hükümet ile görüşmeleriniz olacak, neler talep edeceksiniz? ÖTV, vergi indirimi, faizler yeteri kadar canlandırdı mı satışları? Daha fazla hangi desteklerin uygulanması gerekiyor?
Yenigün: Vergi bizim önümüzdeki en büyük engel; araç başına değil ama toplamda toplanan vergiyi azaltmayacak bir mekanizma bulmak lazım. Vatandaşın daha uygun fiyata araba almasını sağlamamız lazım. Faiz düşmeli belki süreler uzamalı, yani bütün bunlara çözüm bulduğumuz anda bizim istediklerimiz olabilir. Devlet ve STK'lar biraraya gelip oturacaklar ve bu az önce söylediğim planı yapacaklar.
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