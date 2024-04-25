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        Haberler Yaşam Hayat veren dokunuşlarla evde bitki yetiştirme rehberi: İşte uygulayabileceğiniz 8 bakım önerisi!

        İç mekan bitkisi yetiştirmek için kılavuz: İşte bakmak için uygulayabileceğiniz 8 yöntem!

        Evde bakılan bitkiler gelişebilmek için suya ve güneş ışığına ihtiyaç duyar. Peki, bunların yanı sıra ne gibi yöntemler bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlayabilir? İşte, sizin için iç mekan bitkilerinin bakımı hakkında bilmeniz gereken 8 tüyo!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 08:37 Güncelleme: 25.04.2024 - 08:37
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        • 1

          Evinizdeki bitkileri canlı ve sağlıklı tutmak için gereken bilgi ve becerilere sahip olmak bitkilerinizin uzun ömürlü olmasını sağlayabilir. Haberimizde sizin için bir bitki uzmanına göre iyi bir bakım rutiniyle bitkilerin daha güçlü büyümesini, daha parlak yapraklar geliştirmesini ve genel olarak daha iyi görünmesini sağlayacak yöntemleri derledik. İşte, ev bitkilerinin bakımıyla ilgili genel püf noktaları...

        • 2

          1. BİTKİLERE YETERLİ SU SAĞLAMAK

          Bitki Uzmanı Melinda Meservy’e göre aşırı sulama, bitkinin köklerine zarar vererek büyümesini engelleyebileceğinden saksınızın toprağını nemli tutmanız gerekiyor. Ancak her bitkinin aynı oranda suya ihtiyacı yoktur bu yüzden cinsine göre sulama yapmalısınız.

        • 3

          Bunun yanı sıra genel uygulanması gereken kurallar arasında; toprağın rengi açılırsa veya çatlarsa bitkinizi sulamanız, saksıda su birikintisi olduğunda durgun su bitkiyi öldürebileceğinden saksıyı boşaltmanız yer alıyor.

        • 4

          Ayrıca bitkinin suyunun sıcaklığı önemlidir, çok soğuk su bitkiyi uyku moduna alarak dondurur, sıcak su da bitkinin ölmesine neden olabilir bu yüzden 20 derece ısıya sahip bir su iyi olabilir.

        • 5

          2. DRENAJI İYİ OLAN BİR SAKSI TERCİH ETMEK

          Meservy’e göre drenaj delikleri iyi olan bir saksı almak bitkinin suyu doğru alabilmesi için önemlidir. Bununla birlikte plastik, metal ve cam gibi malzemeler seramik veya kilden çok daha az su emer, bu yüzden bitkinizin ihtiyacına göre bir saksı almak isteyebilirsiniz.

        • 6

          3. YETERLİ GÜNEŞ IŞIĞI ALAN BİR YERE KOYMAK

          Bitkiler fotosentez yapabilmek için güneş ışığına ihtiyaç duyarlar bu yüzden bulundukları alandaki ışığın kalitesi, süresi ve yoğunluğunun tümü bitkinin büyümesini etkiler.

        • 7

          Ancak bitkiyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçınmalısınız. Genel olarak çiçekli bitkilere günde 12-16 saat ışık vermek ve yapraklı bitkilere ise günde 14-16 saat ışık vermek gerekebilir.

        • 8

          4. BİTKİLERİN KONUMUNU DEĞİŞTİRMEMEK

          Bitkiler çevrelerine oldukça yavaş alışırlar, bu yüzden onları çok fazla hareket ettirmemeniz en iyisidir. Yine de bitkinizin yerini değiştirmeniz gerekiyorsa günde bir saatliğine yeni alana götürebilirsiniz. Yani, yeni alanda tamamen uyum sağlanana kadar kalan süreyi yavaş yavaş artırmalısınız.

        • 9

          5. ODADAKİ NEMİ ARTIRMAK

          Kuru hava, kaktüsler gibi bazı bitkilere iyi hizmet edebilir, ancak çoğu bitki, özellikle tropik bitkiler, neme ihtiyaç duyar. Serin sisli bir oda nemlendiricisi satın alabilirsiniz.

        • 10

          Eğer nemlendirici satın alamıyorsanız bir tepsiyi çakıl taşları ile doldurup çakıl taşlarının üst kısımlarının hemen altına su ekleyebilirsiniz, böylelikle su buharlaştıkça odayı nemlendirir ve bitkiniz gereken nemi alabilir.

        • 11

          6. SAKSIYI DENGELİ GÜBRE İLE DOLDURMAK

          Çoğu ev bitkisi saksı toprağı ve gübrelerden gelen besinle gelişir bu yüzden dengeli 10-10-10 gübresini deneyebilirsiniz. Yani ilk 10’luk kısım nitrojeni, ikincisi fosforu ve üçüncüsü ise potasyumu temsil eder.

        • 12

          Bu oranlar yine de bitkiye göre değişebilir. Örneğin çiçekli bir bitkiniz varsa potasyum oranı yüksek bir gübre satın alabilirsiniz. Yapraklı bir bitki için ise azot bakımından zengin bir gübre veya saksı toprağı kullanmalısınız.

        • 13

          7. BİTKİYİ DÜZENLİ OLARAK BUDAMAK

          Budanmayan bir bitki kontrolden çıkabilir ve bitkinin kökleri saksıyı veya vazoyu aşabilir bu yüzden bitkinizi budamalısınız. Bunun yanın sıra böcekleri çekebilecek ölü dalları ve gövdeleri kesebilirsiniz.

        • 14

          8. BİTKİNİN İÇİNE ÇAY VEYA KAHVE DÖKMEMEK

          Saksı bitkinize kahve veya çay koymak, iç mekan bitkinizi yiyebilecek sinekleri üzerine çeker. Yani şekerler burayı bu böcekler için üreme alanı haline getirdiği için bu içecekleri bitkinize dökmemelisiniz.

          Kaynak: Guide to Houseplants, Times of India, Wiki How

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