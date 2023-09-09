Hayat kurtarmak için zamanla yarışan ambulans ekibinin trafikteki mücadelesi

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Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ambulansların hastaya yetişmek için trafikte geçirdiği zorlu anlar görüntülendi.

Komuta merkezinden gelen hasta bilgisi üzerine Hasköy'deki istasyondan hızla harekete geçen acil sağlık ekipleri, en fazla 90 saniye içerisinde hazır olup yola çıkıyor. Fakat özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hastaya yetişebilmek ve onu hastaneye ulaştırabilmek için zorlu bir mücadele veriliyor.

Kimi sürücüler siren sesini duydukları anda ambulansa yol verirken, kimileri ise duymazdan gelerek yolu açmamakta ısrar ediyor.

"FERMUAR" SİSTEMİNİ TÜM SÜRÜCÜLERİN BİLMESİ GEREKİYOR

Acil sağlık ekiplerinin en büyük sıkıntılarından biri de ambulanslara yol vermek için en temel kural olan "fermuar" sistemini bazı sürücülerin bilmemesi ya da uygulamaması.

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İkiden fazla şeritli ve emniyet şeridi bulunmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise yolun soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol vermesini sağlayan bu sistemi, trafikteki tüm sürücülerin uygulaması hayati önem taşıyor.

Hastalar için saniyelerle yarışan ambulanslar, trafikte yol vermeyen veya yolu doğru şekilde açmayan sürücüler nedeniyle bazen hastalara ulaşmakta güçlük çekiyor. Ayrıca hızla ilerleyebilmek için ambulansın arkasına takılan sürücüler de hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske atıyor.

"SİRENİ DUYDUĞU HALDE YOL VERMEYEN ÇOK FAZLA SÜRÜCÜYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Bakanlık acil sağlık hizmetlerinde 9 yıldır paramedik olarak görev yapan 26 yaşındaki Sibel Aydın, trafikte özellikle mesai saatleri başlangıcı ve çıkışında zorlukla karşılaştıklarını söyledi.

Aydın, "Acil vakalara giderken trafikte sirenimiz açık ilerliyoruz ancak bunu görüp duymasına karşın ambulansa yol vermeyen çok fazla sürücüyle karşılaşıyoruz. Siren sesini duyduğu halde ısrarla önümüzde ilerleyen veya daha hızlı gitmek için ambulansın arkasına hızla takılıp kazalara sebep olan sürücüler olabiliyor. Bu durumlar ister istemez vakaya ulaşma süremizi geciktiriyor, hasta yakınlarının tepkisiyle karşılaştığımız olaylar yaşanıyor" diye konuştu.

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"BAĞIRAN, TEPKİ GÖSTEREN SÜRÜCÜLER BİLE OLUYOR"

Bazı sürücülerin camı açıp ambulansa "Ben de trafikteyim, yol vermiyorum, önüme geçemezsin." diye bağırdığını da aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne yazık ki bir hastaya yetiştiğimizi, ambulans olduğumuzu unutup yol vermemek için bize bağıran, tepki gösteren kişilerle bile karşılaşıyoruz. Bizler 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz ve bu süreçte bütün hastalara en kısa sürede ulaşabilmek ve onları en yakın hastaneye hızlıca ulaştırabilmek için çabalıyoruz. Burada bize engel olan durum trafik. Tüm sürücülerden ricamız, trafikte ambulansın siren sesini duyduklarında 'fermuar' sistemini uygulayarak yani sağa ve sola kayarak orta şeridi ambulansa bırakmaları. Bu şekilde ulaşımımız daha hızlı oluyor, hastalarımıza daha kısa sürede hizmet vermiş oluyoruz."

Mesleğini çok sevdiğini de vurgulayan Aydın, insanların hayatına dokunmanın, onlara en acil durumlarında yardımcı olabilmenin ve hayır dualarını almanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"TÜM SÜRÜCÜLER YAKINLARININ DA BİR GÜN AMBULANSTA OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMELİ"

Ambulans şoförü Ali Göl de 10 yıldır bu mesleği yaptığını dile getirdi. Trafikte zaman zaman birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldıklarını vurgulayan Göl, "Hastaları bir an önce alıp hastaneye ulaştırmamız gerekiyor. Bunun için de trafikte sürücülerin fermuar sistemini bilmesi ve uygulaması çok önemli. Fakat maalesef bu sistemi bilmeyen veya duyarsız davranan sürücüler var" dedi.

Göl, "Tüm sürücüler sireni açık bir ambulans gördüğünde kendi yakınlarından birinin de bir gün o ambulansın içinde olabileceğini düşünmeli. Hepsinden ambulanslara yol vermek konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz" çağrısında bulundu.