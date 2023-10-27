Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! İpek Erdem Fenerbahçeli futbolcunun kardeşi çıktı!
Bir dönemin efsane dizilerinden Hayat Bilgisi'nde Barbie Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Son olarak Kuzgun dizisinde boy gösteren Erdem, Fenerbahçeli futbolcunun kardeşi çıktı.
- 1
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu İpek Erdem, abisiyle gündem oldu. Erdem bakın kimin kardeşi çıktı!
- 2
Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem’in abisi meğer Fenerbahçeli futbolcuymuş!
- 3
Son olarak Kuzgun dizisinde boy gösteren İpek Erdem meğer bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Taygun Erdem'in kardeşiymiş!
-
- 4
İpek Erdem aynı zamanda eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve desinatör, işletmeci Emine Akbaş'ın kızıdır.
- 5
İşte İpek Erdem'in abisi Taygun Erdem...
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10