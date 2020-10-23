Oyuncu İpek Erdem, saçlarıyla ilgili yaptığı değişikliği sosyal medyada takipçileriyle paylaştı ve o andan itibaren sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem kimdir? İpek Erdem kaç yaşında? İpek Erdem'in son hali...
İPEK ERDEM KİMDİR?
İpek Erdem, 1984 yılında Bursa'da, eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve desinatör, işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi. Taygun ve Algun Erdem abileri, onlar da eski futbolcu ve teknik direktörler. Yedi yaşında ilk gittiği tiyatro oyununda oyuncu olmaya karar veren İpek Erdem, 1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. İlk oyunculuk eğitimi de 1996 yılında Bursa Devlet Tiyatrosuna bağlı Osmaniye Kültür Merkezindedir. Orada Hansel ve Grathel, Vur Emri, Aşk Fıçıları adlı oyunlarda oynadı. Ayrıca çok küçük yaştan itibaren spor ve dans hep hayatında oldu.
1987-1998 yılları arasında jimnastik, bale, yüzme, voleybol ve folklöre gitti. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi. Aynı yıl okul arkadaşı Yıldız Asyalı'nın Gani Müjde ile tanıştırması ile Hayat Bilgisi dizisinde oynamaya başladı ve Barbie lakabı ile yıldızı parladı. Okul eğitimine önem verdiği için sonrasında okulunu engelleyecek teklifleri kabul etmedi. Mezun olduktan sonra Elveda Rumeli dizisinde komedi oynadı.
Caz müziğine olan özel ilgisi, 2010 yılında Yer Gök Aşk dizisinde oynamak için gittiği Kapadokya 'dan aldığı ilham ile birleşti ve Elif Kayaman ile Kapadokya Caz Günleri'ni gerçekleştirdi. 2011 yılında Bertuğ Cemil'in Yağmur adlı şarkısının klibinde oynamıştır.
2013'te İstanbul'a döndükten sonra Galata Perform'da Kabuk oyunu ile profesyonel tiyatro hayatına adım attı. Tüm çalışmaları devam etmektedir.
İPEK ERDEM'İN OYNADIĞI DİZİLER
|Televizyon
|Yıl
|Dizi
|Rol
|2003-2006
|Hayat Bilgisi
|Barbi Gamze
|2006
|Karınca Yuvası
|Mine
|2007
|Aşk Kapıyı Çalınca
|Ela Yorgancıoğlu
|2007-2009
|Elveda Rumeli
|Nevreste
|2008
|Aman Annem Görmesin
|Burcu
|2009
|Beş Şehir
|Mehtap
|2010-2012
|Yer Gök Aşk
|Münevver Hancıoğlu
|2013
|Böyle Bitmesin
|2015
|Eve Dönüş
|Canan
|2019
|Kuzgun
|Şermin
İPEK ERDEM'İN SON HALİ
İpek Erdem Instagram hesabından "Saçımı böyle yapmak gerçekten çok cesaret istedi. Kafamı beğendim. Kendimi sevdim." notuyla saçlarını sıfıra vurduğu üç fotoğraf paylaştı.
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