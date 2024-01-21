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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Hayat arkadaşı mı?’ yoksa ‘hayatının aşkı mı?’

        ‘Hayat arkadaşı mı?’ yoksa ‘hayatının aşkı mı?’

        İzleyicilere 'Hayat arkadaşı mı?' yoksa 'hayatının aşkı mı?' sorusunu sorduracak olan 'Aşk Mevsimi'ndeki şarkılar, duygusal anlar yaşatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:29
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        Şarkılarla duygusal anlar
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        Murat Şeker’in yapımcısı ve yönetmeni olduğu, Ali Tanrıverdi ile birlikte senaryosunu yazdığı Sugarworkz yapımı ‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta sinema salonlarındaki yerini alacak.

        Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrolü paylaştığı Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşkı konu edinen film; hikâyesi, görüntüleri ve oyunculuklarıyla olduğu kadar müzikleriyle de dikkat çekecek.

        ‘Hayat arkadaşı mı?’ yoksa ‘hayatının aşkı mı?’ sorularını sorduracak olan 'Aşk Mevsimi', ‘Şirin’ ile ‘Ali Yaman’ın yıllara uzanan hikâyesini aktarırken ikiliye eşlik eden şarkılar, izleyicilere duygusal dakikalar yaşatacak.

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        Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

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        #Aşk Mevsimi
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