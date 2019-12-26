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Rekabet Kurulu tarafından Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(HAVESLSAN) arasında “Biyometrik Kimliklendirme Sistemleri” ve alt bileşenlerinin tasarımı, üretimi, pazarlaması, satışı ve satış sonrası hizmetlerini vermek üzere bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

'Biyometrik kimliklendirme' kişinin fiziksel özelliklerindne kim olduğunu tespit eden teknolojileri kapsıyor. Yüz, ses ve parmak izi tanıma teknolojileri bu kategori altında yer alıyor. Bu teknolojiler güvenlik başta olmak üzere, sağlık finans ve akıllı cihazlara girişte kullanılıyor.

55 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Araştırma şirketi The Insight Partners'ın yayımladığı son rapora göre geçen yıl 14.6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan biyometrik teknolojiler pazarının yılda yüzde 16.2 büyüyerek 2027 yılına kadar 55.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.