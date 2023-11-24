Çorum'da havaya ateş açan maganda yakalandı
Çorum'da sokakta havaya ateş açan ve ekipleri görünce tabancayı atarak kaçan kişi, polis kovalamacasıyla yakalandı
Giriş: 24.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:37
Çorum'un Dumlupınar mevkisinde silah sesi duyulması üzerine polis ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.
Ekipleri görünce tabancayı yol kenarına atarak kaçmaya başlayan S.Ö, polis kovalamacasıyla yakalandı.
Zanlı hakkında ruhsatsız silah bulundurma ve meskun mahalde silah atma suçlarından işlem başlatıldı.