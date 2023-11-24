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        Haberler Gündem 3. Sayfa Havaya ateş açan maganda yakalandı

        Çorum'da havaya ateş açan maganda yakalandı

        Çorum'da sokakta havaya ateş açan ve ekipleri görünce tabancayı atarak kaçan kişi, polis kovalamacasıyla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:37
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        Havaya ateş açan maganda yakalandı
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        Çorum'un Dumlupınar mevkisinde silah sesi duyulması üzerine polis ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

        Ekipleri görünce tabancayı yol kenarına atarak kaçmaya başlayan S.Ö, polis kovalamacasıyla yakalandı.

        Zanlı hakkında ruhsatsız silah bulundurma ve meskun mahalde silah atma suçlarından işlem başlatıldı.

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