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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da havalimanında 'karşılama' arbedesi! - Güncel son haberler

        Diyarbakır Havalimanı'nda 'karşılama' arbedesi

        Diyarbakır'da dikkat çeken bir olay meydana geldi. Kentte umreden dönen kafileyi karşılamak isteyen yakınları ile havalimanı özel güvenlik personeli arasında çıkan arbede çıktı. Olayda 1 görevli yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:03 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:39
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        Havalimanında 'karşılama' arbedesi!
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        Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen kafileyi karşılamak isteyen yakınları ile özel güvenlik personeli arasında çıkan arbedede, 1 kişi yaralandı.

        DHA'da yer alan habere göre olay, sabah saatlerinde Diyarbakır Havalimanı Dış Hatlar'da meydana geldi. Umreden dönen kafileyi yasak olan bölgede karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen özel güvenlik personeli arasında arbede çıktı.

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        Bu sırada 1 personel hafif yaralandı. Polisin müdahalesi ile son bulan arbede, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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