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        Hava kirliliği Parkinson'u tetikliyor

        Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, hava kirliliğinin Parkinson hastalığının gelişim riskinin artmasına neden olabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:57
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        Hava kirliliği Parkinson'u tetikliyor
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        Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, son yıllarda yapılan araştırmaların hava kirliliği ile nörolojik hastalıklar arasında ciddi bir ilişki ortaya koyduğunu belirtti.

        Prof. Dr. Asil, hava kirliliğinin beyindeki dopamin salgılayan hücreler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve bu durumun Parkinson hastalığının gelişim riskini artırabileceğini aktardı.

        HAVA KİRLİLİĞİ BEYİN DOKUSUNDA İLTİHABA YOL AÇIYOR

        Hava kirliliği sebebiyle ince partiküllerin ve zararlı gazların, beyin dokusunda inflamasyona (iltihap) yol açtığını ve nörolojik bozuklukların tetiklenmesine neden olabileceğini aktaran Asil, son yıllarda yapılan çalışmaların, hava kirliliği ile Parkinson hastalığının seyrinin ilişkilendirilebileceğini ortaya koyduğunu vurguladı.

        Hava kirliliğinin daha çok büyük şehirlerde yaşayan bireyler için risk oluşturduğuna dikkati çeken Asil, "Özellikle uzun süreli ve yoğun hava kirliliğine maruz kalan bireylerde Parkinson hastalığının gelişme riski artmaktadır. Yaşlılar, genetik yatkınlık taşıyanlar ve daha önce nörolojik hastalık öyküsü olan kişiler, bu riskten daha fazla etkilenebilir" dedi.

        "DAHA ETKİLİ POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREK"

        Bireylere, özellikle kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde açık alan aktivitelerinden kaçınmaları, maske kullanmaları ve mümkünse iç mekanlarda vakit geçirmeleri önerisinde bulunan Asil, yetkililerin de hava kirliliğiyle mücadeleye yönelik daha etkili politikalar geliştirmesi gerektiğine işaret etti.

        Asil, Parkinson hastalığında erken teşhis ile tedavi sürecinin önemli ölçüde iyileştirilebileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Parkinson, ilerleyici bir hastalık olmakla birlikte, erken dönemde tanı konulması, tedavi sürecinde büyük fark yaratır. Parkinson hastalığının erken belirtileri arasında titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama ve denge problemleri yer almaktadır. Ayrıca, hastalar sıkça yüz ifadelerinde donuklaşma, yazı yazarken zorlanma ve konuşma bozuklukları gibi şikayetler de yaşayabilir. Bu tür belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden nöroloji uzmanına başvurulması gerekir."

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