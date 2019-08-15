Yapılan yeni bir araştırmaya göre; işlek yollarda oluşan hava kirliliği, akciğer için 20 sigara anlamına geliyor. The Sun gazetesinde yer alan habere göre; bu durum solunum güçlüğüne yol açan tıkayıcı bir hastalık olan ölümcül amfizemin de sebebi.

Araştırma, 10 yıl boyunca trafik açısından yoğun bir yol üzerinde yaşayanların, 29 yıl boyunca günlük bir paket sigara içmiş gibi sayılacağı açıklandı.

"YAYGIN VE KAÇINILMASI ZOR"

ABD’deki Washington Üniversitesi’nden Prof. Joel Kaufman, “Bu durum ülkede kronik akciğer hastalığı oranlarını artırıyor ve bu hastalığın artan bir şekilde sigara içmeyenlerde ortaya çıktığı kabul ediliyor. Hava kirliliğinin etkisinin, amfizemin ilerlemesinde ne kadar güçlü olduğunu görünce şaşırdık. Kronik akciğer hastalığına neyin neden olduğunu gerçekten anlamamız gerekiyor ancak yaygın ve kaçınılması zor olan hava kirliliğine maruz kalmanın büyük bir katkı sağladığı görünüyor” açıklamasında bulundu.

Konu ile ilgili yapılan önceki araştırmalar hava kirliliği ile kalp ve akciğer hastalıkları arasında açık bir bağlantı olduğunu göstermişti. Ancak uzmanlara göre; amfizemle ilişkisi ilk kez gösterildi.