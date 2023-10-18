Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bildirildi.

Yağışın, yarın sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon ve Artvin'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

AFAD'DAN 13 KENT İÇİN UYARI

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AFAD da bugün ve yarın için, "Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli; Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" uyarısında bulundu.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;



🗓️ 18 Ekim Çarşamba ve 19 Ekim Perşembe günü;



📍 Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli;



📍 Antalya,… pic.twitter.com/lSOc53FGHF — AFAD (@AFADBaskanlik) October 18, 2023

Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.