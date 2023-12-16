Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin hava tahmini risk haritasında 17 ilimiz için uyarıda bulunuldu. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya için "sarı", Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli için "turuncu" alarm verildi.

Rüzgar genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İSTANBUL: 10, Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA: 12, Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 11, Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

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EDİRNE: 3, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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KIRKLARELİ: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 17, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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MUĞLA: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 19, Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

MERSİN: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

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ESKİŞEHİR: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA: 13, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

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SİVAS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.

BOLU: 12, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

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KASTAMONU: 10, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçelerinin yüksekleri kar yağışlı.

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ARTVİN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

KARS: 9, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 11, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 11, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 9, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 14, Parçalı ve az bulutlu.

MARDİN: 12, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 16, Parçalı ve az bulutlu.