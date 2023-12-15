Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı! Hafta sonu cumartesi ve pazar hava nasıl olacak?

Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı! Hafta sonu cumartesi ve pazar hava nasıl olacak?

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İstanbul Valisi Davut Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti.

VALİ GÜL TEDBİRLİ OLUNMASINI İSTEDİ Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.

BATI KARADENİZ VE MARMARA DİKKAT Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Batı Karadeniz'de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

MARMARA'DA PAZARA KADAR FIRTINA AA'da yer alan habere göre fırtına, aynı gün akşam Batı Karadeniz'in doğusunda, pazar sabah saatlerinde batısında etkisini kaybedecek. Marmara'da ise rüzgar, bugün akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek. REKLAM

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA SEFERLER İPTAL İHA'da yer alan habere göre de Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.