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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU SON DAKİKA: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı - 10 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağışlı olurken, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 07:25 Güncelleme: 10.06.2024 - 07:36
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        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Yağmurlu 25°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 33°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 25°

        Hava sıcaklığının yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        KONYA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        AMASYA °C, 33°C

        Az bulutlu

        ARTVİN °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        TOKAT °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

        KARS °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

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        MALATYA °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 34°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 34°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

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