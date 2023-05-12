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Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdumuzun tüm bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. 13 kent için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Sıcaklıkların ise İç Ege güney ve doğusunda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

Giriş: 12.05.2023 - 07:31 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için
Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da Kuzeydoğudan (40-60 km/saat) kuvvetli esemesi bekleniyor.

İÇ EGE'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının, yurdun İç Ege güney ve doğusunda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor

13 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Meteoroloji tarafından 13 kent içinse sarı alarm uyarısında bulunuldu. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

SAKARYA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİVAS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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