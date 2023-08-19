REKLAM advertisement1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Bugün Marmara'da rüzgarın, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği açıklandı.

REKLAM

SICAKLIKLAR YARIN DÜŞÜYOR

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Basra alçak basıncının etkisiyle yurdun iç kesimleri ve doğusunda yükselen sıcakların ise yarın saat: 17.00'den sonra düşmeye başlaması bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıkların ise şöyle olacağı bildirildi:

ANKARA: 38, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 31, Az bulutlu, rüzgarlı.

BURSA: 35, Az bulutlu ve açık.

EDİRNE: 35, Az bulutlu ve açık.

DENİZLİ: 40, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

REKLAM

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 34, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 38, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 38, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 35, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 34, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 31, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.

KARS: 28, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 30, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 38, Az bulutlu ve açık.

VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 42, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık.