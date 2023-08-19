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        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün Marmara'da rüzgarın, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği açıklandı. Öte yandan ülkemizin doğu ve güneydoğusunda etkili olan sıcaklıkların, yarın saat 17.00'den itibaren etkisini azaltacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 07:26
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        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA'DA FIRTINA BEKLENİYOR

        Bugün Marmara'da rüzgarın, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği açıklandı.

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        SICAKLIKLAR YARIN DÜŞÜYOR

        Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Basra alçak basıncının etkisiyle yurdun iç kesimleri ve doğusunda yükselen sıcakların ise yarın saat: 17.00'den sonra düşmeye başlaması bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıkların ise şöyle olacağı bildirildi:

        ANKARA: 38, Parçalı ve az bulutlu.

        İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık.

        İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu, rüzgarlı.

        BURSA: 35, Az bulutlu ve açık.

        EDİRNE: 35, Az bulutlu ve açık.

        DENİZLİ: 40, Parçalı ve az bulutlu.

        MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ADANA: 36, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

        ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

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        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık.

        MERSİN: 34, Az bulutlu ve açık.

        ESKİŞEHİR: 38, Parçalı ve az bulutlu.

        KONYA: 38, Az bulutlu ve açık.

        BOLU: 35, Parçalı ve az bulutlu.

        KASTAMONU: 34, Az bulutlu ve açık.

        SAMSUN: 31, Parçalı ve az bulutlu.

        TRABZON: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.

        KARS: 28, Parçalı bulutlu.

        ERZURUM: 30, Parçalı bulutlu.

        MALATYA: 38, Az bulutlu ve açık.

        VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık.

        GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık.

        SİİRT: 42, Az bulutlu ve açık.

        ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık.

        #hava durumu
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