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Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'daki bazı bölgelerde ise kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı bekleniyor

Giriş: 06.04.2023 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak ve kar uyarısı! - Son dakika haberler
Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak ve kar uyarısı!
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde bugün yerel kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

AA'da yer alan habere göre Doğu Anadolu'da ise yarın Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel ve kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar; Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

TEDBİR UYARISINDA BULUNULDU

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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