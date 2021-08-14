Karadeniz için uyarı! 4 bölgede sağanak!

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile K. Maraş çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 KENT İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri) olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetlice (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 29, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 29, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 31, Parçalı bulutlu.

ÇANAKKALE: 31, Parçalı bulutlu.

MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 37, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 35, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı bulutlu.

KONYA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 22, Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu , hafif sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 27, Parçalı ve çok bulutlu , hafif sağanak yağışlı.

AMASYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, yerel olarak şiddetli ve yer yer aşırı.

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 21, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS: 26, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN: 27, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADIYAMAN: 36, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 37, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 35, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 36, Parçalı ve az bulutlu.