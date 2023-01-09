Hızı 100 km'yi bulacak! İki bölgemiz için fırtına uyarısı!

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerde yıldırım hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.