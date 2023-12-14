⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;



🗓️ 15 Aralık Cuma günü,

⏰ Sabah saatlerinden itibaren;



📍 İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale; öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli; Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi… pic.twitter.com/Pv1JYmwBpz