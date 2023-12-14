AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
AFAD, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Marmara bölgesi için kuvvetli ve yer yer çok kuvvet sağanak yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale; öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli'nde yağış beklendiği açıklandı
Sağanak yarın Marmara bölgesine geri dönüyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
İSTANBUL SABAH SAATLERİNE DİKKAT
"15 Aralık Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale; öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli; Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
SEL VE SU BASKINI UYARISI
Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ani rüzgar, kısa süreli fırtına, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."