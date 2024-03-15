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Türkiye’de hava yeniden değişiyor, kış yağışları Anadolu’ya geri dönüyor. Batı bölgelerde ise hava yavaş yavaş açmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENMİYOR İstanbul’da hafta sonu hava; çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli, cumartesi 12°C, pazar 15°C olan sıcaklıklar güneş altında 18-20°C hissedilecek. Cumartesi öğleden sonra İstanbul’da ve Trakya’da bulutlar artacak, fakat önemli bir yağış beklentisi yok.

ANADOLU YAKASINDA BAHAR HAVASI Şehrin Anadolu yakasında ve lokal olarak Avrupa yakasında gün ortası zayıf bir yağmur geçişi görülebilir. Akşam yaklaşırken havanın yumuşak kalabildiğini görürüz. Bu hafta sonu dışarıda vakit geçirmek için daha temiz, kıştan çok ilkbahara benzeyen bir hava olacak. REKLAM

BAŞKENT'TE YAĞIŞ BEKLENİYOR Ankara’da bu akşam 17-19 arası gök gürültülü yağmur etkisinde geçebilir. Şehrin büyük kısmında bulutlar artıyor. Sincan-Etimesgut-Yenimahalle arasında 1-2 saat içinde ilk yağmur geçişini görürüz. Hafta sonu başkentte hava çoğunlukla kuru, gökyüzü parçalı bulutlu ve güneşli, sıcaklıklar cumartesi 8, pazar 10°C. Cumartesi öğlen saatleri Ankara’da bir yağmur geçişi daha görebiliriz.

BOLU-ANKARA ARASINA KAR DÜŞEBİLİR Pazar ise tamamen yağışsız geçecek görünüyor. Bolu-Ankara arasında ise hem bu gece hem de yarın akşam saatlerine doğru kar yağışı düşebilir. Bolu Geçidi ve çevre yollarında zemin kayganlığı nedeniyle bu gece ve yarın fazladan dikkatli olmakta yarar var.

İZMİR'DE 4 GÜN YAĞMUR YOK İzmir’de gelecek 4 gün yağış beklenmiyor, hafta sonu ve yeni haftanın ilk günleri az bulutlu ve güneşli geçecek. Kıyı Ege’de gün içi sıcaklıklar 14 ila 19°C arasında değişecek, rüzgarların da gelecek günlerde zayıflamasıyla Ege’de sakin bir ilkbahar havası olacak. REKLAM

TOROSLAR'A KAR GELİYOR Akdeniz yükseklerinde, Batı Toroslar’da ise bu gece ve yarın akşama doğru kar yağışı geri dönüyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'YA KAR UYARISI Doğu Karadeniz yüksekleri ve Doğu Anadolu’da Kars-Iğdır-Ardahan, Güneydoğu’da Şırnak ve Hakkari bu akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Sivas-Erzincan-Erzurum hattında gelecek saatlerde kar yağar.

YAYLALARDA KAR HAVASI HAKİM Doğu Karadeniz yayla yollarında yarın sabah yeniden ortam beyazlamış, bazı yollar kar nedeniyle kapanmış olacaktır. Cumartesi öğlen ve pazar gün içinde de sınıra yakın merkezlerde ve yaylalarda kar havası olacak. Sıcaklıklar bu kesimde -2°C ila 3°C arasında değişiyor.

KIŞ HAVASI DOĞUYA ÇEKİLDİ Soğuk kış havası yurdun iyice doğusuna çekildi. Batıda ise aralıklı yağmur alabildiğimiz, nispeten bereketli günlerdeyiz. Yaz sıcakları öncesi bu su birikimimizin artması dileğiyle.