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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok! - Güncel haberler

        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!

        Barajlardaki su seviyeleri alarm vermeye devam ederken Marmara'da yağışın bu hafta da istenilen düzeyde etkili olmayacağı öğrenildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da bu hafta zayıf yağmurların etkili olacağını ve doğu ve güneydoğu kesimlerine uğradıktan sonra yağışın kentten ayrılacağını söyledi

        Hüseyin Öztel
        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 09.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:31
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        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
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        Bu hafta İstanbul önce bir bulutlanıyor, zayıf yağmur şehrin doğu ve kuzeydoğu kesimlerine şöyle bir uğradıktan sonra ayrılıyor.

        Hava sıcaklıkları Pazartesi gecesi ve Salı sabahı son zamanların en düşüğü, hissedilen sıcaklıklar İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Sakarya gibi merkezlerde 16-17°C’ye düşüyor.

        Bir not olarak İstanbul’un Ekim ayı sıcaklık ortalaması 16.5°C olarak kabul ediliyor. Bu akşam ve gece dışarıdaysak bir ceket, mont bulundurmakta yarar var yoksa bu hava üşütür. İstanbul çevresinde kuvvetli esen ve bu akşam da kuvvetli olacak rüzgara dikkat.

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        İstanbul’un bu (Meteorolojide soğuk cephe) kuzeyden aldığı serin hava pek yağmur oluşturmasa da Orta Karadeniz’de kuvvetli sağanak var. Bugünün ilerleyen saatleri Samsun-Ordu arasında su baskınlarına karşı tedbirli olmakta yarar var.

        Gece yaklaşırken Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz (Adana-Antakya ve çevresi) yağmurlu havanın içinde kalıyor, yarın da benzer şekilde Doğu kesimlerde gök gürültülü bahar yağmurları görebileceğiz.

        Çarşamba ve sonrasında ise batı bölgeler yeniden sonbaharın o sıcak yüzünü görüyor, sıcaklıklar perşembe ve cuma yükselerek İstanbul’da 22-23, İzmir’de 25, Ankara’da 21°C’ye çıkıyor. Tabii bunlar gölgede ölçülecek sıcaklıklar, güneş altında örneğin İzmir-Antalya arasında yine yaz tadı almaya devam ediyoruz.

        Ekim ayının ilk haftasında Marmara’ya düşen yağmurlar dışında bu ikinci haftayı pek yağmur göremeden geçireceğiz. Ayrıca yurdun iç ve güney bölgeleri bolca güneşlenirken bu hafta da yağmura hasret kalacak görünüyor.

        Fotoğraflar: AA

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        #hava durumu
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