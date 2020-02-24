"ÖN YARGIM YOK"

Muhabirlerin, "Burak beyefendiden bir proje için teklif geldi mi?" sorusuna Hatice Şendil, "Burak'ın yapımcı olması ile ilgili bir ön yargım yok. Dilerim kimsenin de bana ön yargısı yoktur" yanıtını verdi.