Hatice Şendil'in tatil keyfi
Yazın keyfini çıkaran Hatice Şendil, objektif karşısında verdiği pozları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor
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Yaz sezonunun açılmasıyla beraber soluğu tatil beldesinde alan isimlerden biri de Hatice Şendil.
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Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Hatice Şendil, tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
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Bu kez beyaz mayosunun üzerine aynı renkte bir pareo giyen Hatice Şendil, objektif karşısında poz verdi.
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Başına beyaz ve siyah renkli bir bandana bağlayan Hatice Şendil'e eşi Burak Sağyaşar da "Aşkım" yorumunu yaptı.