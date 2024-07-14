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        Haberler Magazin Hatice Şendil'in tatil keyfi - Magazin haberleri

        Hatice Şendil'in tatil keyfi

        Yazın keyfini çıkaran Hatice Şendil, objektif karşısında verdiği pozları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:29
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          Yaz sezonunun açılmasıyla beraber soluğu tatil beldesinde alan isimlerden biri de Hatice Şendil.

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          Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Hatice Şendil, tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

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          Bu kez beyaz mayosunun üzerine aynı renkte bir pareo giyen Hatice Şendil, objektif karşısında poz verdi.

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          Başına beyaz ve siyah renkli bir bandana bağlayan Hatice Şendil'e eşi Burak Sağyaşar da "Aşkım" yorumunu yaptı.

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