Hatice Şendil'in iskelede spor saati
Tatilini Bodrum'da sürdüren Hatice Şendil, sabahın erken saatlerinde yürüyüş yaptı. Ünlü oyuncu, ardından tempoyu arttırıp, koşmaya başladı
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hatice Şendil'in Bodrum tatili sürüyor. Ünlü oyuncu eşi ve çocuklarıyla birlikte Gündoğan'da keyifli vakit geçiriyor.
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39 yaşındaki Şendil, önceki gün evlerinin iskelesinde görüntülendi.
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Erken saatlerde yürüyüş yapan oyuncu, ardından tempoyu arttırıp, koşmaya başladı.
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Hatice Şendil, spor saatinin ardından iskeleye çıkarak güneşlendi.
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Kitap okuyup zaman geçiren Şendil’in o anları ise objektiflere böyle yansıdı.
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Sağyaşar ile Şendil, geçtiğimiz günlerde sıcaktan bunalınca kendilerini Bodrum'un serin sularına bırakmıştı.
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Kısa bir süre sonra denizden çıkan ve oğlu Can'ı havluyla kurulamak isteyen Şendil, talihsiz bir kaza geçirmişti.
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İskelede ayağı ıslakken kayarak yere düşen Hatice Şendil'in o anları ise objektiflere böyle yansımıştı.
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