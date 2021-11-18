Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Hatayspor

Hataysporlu futbolcular cezaevindeki çocuklarla maç yaptı

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, futbolcular Munir Mohamedi, Ruben Riberio, Mame Diouf ve Emre Çolak, Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki çocuklarla bir araya geldi.

18.11.2021 - 22:54 | Güncelleme: ABONE OL
Hataysporlu futbolcular cezaevindeki çocuklarla maç yaptı

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Akman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı buluşmada futbolcular, cezaevinde açılan kursları gezdi.

Çocuklarla sohbet eden, birlikte fotoğraf çektiren ve müzik eşliğinde halay oynayan futbolcular, cezaevinin halı sahasında çocuklarla maç yaptı.

Karşılaşma 5-5 berabere sona erdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Yok artık' diyeceksiniz! Yapay etten sonra şimdi de...
'Yok artık' diyeceksiniz! Yapay etten sonra şimdi de...
Geleceği nasıl tahmin ediyor? Yazar açıkladı
Geleceği nasıl tahmin ediyor? Yazar açıkladı
Ortam buz kesti... Gergin anlar kamerada
Ortam buz kesti... Gergin anlar kamerada
Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı
Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı
Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır?
Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır?
Kenan Sofuoğlu kimdir?
Kenan Sofuoğlu kimdir?
Yüsra Geyik kimdir?
Yüsra Geyik kimdir?
Hasan Dağı'nda hareketlilik!
Hasan Dağı'nda hareketlilik!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.