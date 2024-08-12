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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:31 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:31
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        Hatayspor'dan, Hacıosmanoğlu'na ziyaret!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret eden Hatayspor'da Başkan Levent Mıstıkoğlu’na Başkan Vekili Mustafa Baştuğ ve Yönetim Kurulu Üyesi Atay Yıldız eşlik etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu’na isminin yazılı olduğu Milli Takım forması hediye ederek yeni sezonda Hatayspor’a başarı dileğinde bulundu.

        Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ve yönetim kuruluna misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, centilmence bir sezon geçmesi temennilerini iletti.

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