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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hatayspor maçında Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe olacak - Beşiktaş Haberleri

        Hatayspor maçında Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe olacak

        Beşiktaş'ı Hatayspor ile oynayacağı maça Serdar Topraktepe yönetiminde hazırlanacak. U19 Takımı ile Antalya'da kampta bulunan Topraktepe, takımı çalıştırmak için İstanbul'a geldi.

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 22.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:26
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        Beşiktaş'ı Topraktepe çalıştıracak
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        Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maça Serdar Topraktepe yönetiminde hazırlanacak.

        U19 Takımı ile Antalya'da kampta bulunan Topraktepe, takımı çalıştırmak için İstanbul'a geldi.

        Topraktepe'nin yeni hoca gelene kadar takımın başında olması bekleniyor.

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